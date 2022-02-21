В Ростовской области в пункт пограничной службы ФСБ попал снаряд, выпущенный с Украины

Выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, сообщило РИА Новости ведомство.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте произошедшего работают саперы.

«Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов <...>, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

Накануне Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется. 20 февраля в Ростовскую область прибыли 40 тыс. эвакуированных жителей Донбасса. По информации РИА Новости, сегодня из региона вывезли около 7 тыс. прибывших из ДНР и ЛНР для размещения в других субъектах РФ.

Всего о готовности принять беженцев у себя заявили 43 региона России. Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из ЛНР и ДНР.