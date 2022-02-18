Путин заявил, что ситуация на Донбассе обостряется

Ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдали, напротив, обострение ситуации на Донбассе», — сказал Путин на пресс-конференции.

Президент России также обвинил украинские власти в невыполнении Минских соглашений. «Киев не исполняет Минские соглашения и, по сути, саботирует выполнение договоренностей. Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта», — добавил он.

Президент Беларуси в свою очередь назвал ситуацию на Донбассе «ненормальной». «Люди уже готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут. Это ненормально», — заметил он.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter’е назвал ложными заявления о планировании наступательных операций в Донбассе.

«Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы целиком привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — подчеркнул он.

Ранее, 15 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин выразил надежду на то, что партнеры в Евросоюзе и НАТО повлияют на исполнение украинскими властями Минских соглашений. Шольц в свою очередь назвал возможное признание независимости самопровозглашенных республик «катастрофой».