Чуприян: Из Донбасса в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев

В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает РИА Новости.

Уточняется, что в воскресенье утром в Ростове-на-Дону прошло очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — пояснил журналистам Чуприян.

Он добавил также, что ночью поездами из Ростовской в Воронежскую и Курскую области вывезли около двух тысяч беженцев из Донбасса, было задействовано три состава.

Накануне Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется. О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 26 российских регионов. Путин поручил перечислить беженцам по 10 тыс. рублей.