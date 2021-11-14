В России за сутки зарегистрировали менее 39 тыс. заболевших коронавирусом

В России уменьшилось число официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 за сутки. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 38 823 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3060 (7,9%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении, размещенном на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне сообщалось о 39 256 выявленных случаях коронавируса. Таким образом, темп прироста числа официально заболевших снизился с 0,44% до 0,43%. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 070 674 инфицированных.

При этом за сутки по стране умерли от Covid-19 1 219 пациентов по сравнению с 1241 днем ранее. Общее число учтенных оперативным штабом летальных исходов достигло 255 386. За день вылечился от коронавируса 29 821 человек, а общее число выздоровевших достигло 7 784 585.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе.