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Здоровье
10 февраля 2022  12:16

В России за сутки выявлено почти 200 тыс. случаев коронавируса

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Очередной виток роста заболеваемости коронавирусом наблюдается в России. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 197 076 случаев Covid-19. Днем ранее было зарегистрировано 183 103 заболевших.

Из общего числа заболевших 19 446 госпитализированы. 

В Татарстане также растет заболеваемость. Впервые с начала пандемии, по данным на 9 февраля, в республике было выявлено 1514 случаев. Сегодня выявлено 1725 заболевших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 выявлены во всех регионах России, за исключением Чукотки.

#коронавирус #омикрон
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