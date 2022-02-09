В Татарстане подтвердилось 1514 случаев Covid, 128 — среди детей

За сутки в Татарстане выявлено еще 1514 случаев коронавируса. Среди них 128 несовершеннолетних, сообщает Минздрав РТ.

«102 человека госпитализированы, 1412 получают лечение на дому», — отмечает ведомство.

Почти тысяча случаев — 982 — приходятся на Казань, еще 145 — на Челны, 122 — Нижнекамский район. Далее в антирейтинге расположились Альметьевский район — 25, Верхнеуслонский и Зеленодольский — по 23, Тюлячинский — 21. В общей сложности новые пациенты зарегистрированы в 37 районах Татарстана.

За время пандемии Covid-19 подтвердился уже у 58 764 жителей республики, выздоровели 41 654.

Вакцинацию первым компонентом прошли 2 424 922 человека, из которых 1 894 126 сделали и вторую прививку. Ревакцинировались 209 003 человека.