За сутки в России выявлено более 183 тыс. случаев Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России после небольшого спада вновь начала расти. Так, за последние сутки выявлено 183 103 новых случая заражения, следует из данных федерального оперативного штаба.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (19 644), Московской области (11 956) и Москве (11 521).

Накануне оперативный штаб сообщил о том, что «омикрон» выявили в 84 регионах России из 85.

Большинство заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Этот вариант Covid-19, несмотря на более легкое течение, обладает большей заразностью, чем его предшественники. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эта мутация стала доминирующей в Татарстане.