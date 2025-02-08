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Общество 8 февраля 2025 08:52

В России хотят утвердить ГОСТ на шаурму

К концу 2025 года в России хотят утвердить Госстандарт (ГОСТ) на шаурму, пишет ТАСС.

«Утверждение ГОСТа на шаурму предварительно запланировано к концу четвертого квартала 2025 года», – рассказали агентству в пресс-службе Роскачества.

Отмечается, что участники отрасли общепита, ретейла, а также эксперты по пищевой безопасности заинтересованы в разработке таких правил.

На данный момент первую редакцию Госстандарта на шаурму активно обсуждают. Проект разрабатывают в соответствии со сроками.

До этого в России несколько раз фиксировали отравление гостей в заведениях общепита. Так, в июне 2024-го Роспотребнадзор РТ приостановил работу кафе в Казани, где отравились 4 гостя. В августе прошлого года приставы закрыли кафе «Азу» в столице РТ, в котором отравились шесть гостей. Кроме того, в Керчи (город в восточной части Крыма) в октябре 20 человек отравились после заказа еды в суши-баре.

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, в России собираются продолжать исследовать шаурму, пишет ТАСС.

#гост #шаурма #роскачество
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