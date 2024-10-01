В Керчи 20 человек отравились после заказа еды в суши-баре

В Керчи у отравившихся после заказа еды в суши-баре Wasabi нашли сальмонеллез. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

По данным правоохранительных органов, предоставленным ТАСС, 20 человек, включая 10 детей, обратились в больницу с симптомами отравления после посещения суши-бара в Керчи. У всех пострадавших наблюдаются колики, но тяжелых случаев нет.

«Лабораторные исследования, проведенные в первые сутки, подтвердили, что причиной заболевания является сальмонеллез», – говорится в сообщении. Исследование проб продолжается.