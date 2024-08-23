Приставы приостановили работу кафе «Азу» в Казани, в котором отравились шесть гостей

Судебные приставы приостановили работу кафе «Азу» на улице Петербургская в центре Казани на 30 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные после случаев кишечной инфекции у посетителей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Напомним, среди обнаруженных сотрудниками Роспотребнадзора РТ нарушений были: отсутствие условий для мытья рук, отсутствие маркировок продуктов и медицинских книжек у работников. Также были выявлены серьезные проблемы с гигиеной, включая обработку сырья и готовой продукции на одних столах, нарушение условий хранения продуктов, антисанитарное состояние помещений.

В кафе обнаружили 121 кг продуктов без необходимой документации. Лабораторные исследования выявили бактерии кишечной палочки в пробах продукции и смывах с поверхностей, а также сальмонеллу в готовом блюде (азу). У четырех сотрудников кафе и заболевших посетителей также обнаружили сальмонеллу.

Приставы опечатали входы в кафе и предупредили владельца об ответственности за нарушение запрета на работу. Этот случай подчеркивает важность строгого соблюдения санитарных норм в заведениях общественного питания для обеспечения безопасности посетителей.