В России второй день подряд наблюдается снижение суточной заболеваемости Covid-19

Темпы заболеваемости коронавирусом в России снижаются второй день. За последние сутки было выявлено 165 643 новых заражений, следует из данных федерального оперативного штаба.

В то же время за минувшие 24 часа полностью выздоровело 81 188 человек, 698 скончались.

Накануне суточный прирост заражений в стране составил 171 905.

Большинство заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Этот вариант Covid-19, несмотря на более легкое течение, обладает большей заразностью, чем его предшественники. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

8 февраля Оперативный штаб сообщил о том, что «омикрон» выявили в 84 регионах России из 85.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эта мутация стала доминирующей в Татарстане.