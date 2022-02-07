Число госпитализаций ковид-больных в России за день уменьшилось на 15%

За сутки число гопитализированных пациентов с коронавирусом в России уменьшилось на 15% и составило 10 843, следует из данных федерального оперативного штаба.

Днем ранее, 6 февраля, в российские больницы доставили 12 749 человек с Covid-19.

Всего еще 171 905 россиян заболели коронавирусом, еще 609 человек стали жертвами коронавируса.

Штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

2 февраля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что омикрон-штамм уже был обнаружен практически во всех регионах страны. 4 февраля ИА «Татар-информ» сообщало, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в Татарстане.