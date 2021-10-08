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8 октября 2021  18:00

В России установлен новый антирекорд суточной смертности от коронавируса

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За последние сутки в России зарегистрирован новый максимум смертности от коронавируса — 936 летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.

Больше всего людей умерло в Москве (71), Санкт-Петербурге (55) и Сверловской области (46). 

Предыдущий антирекорд по летальным исходам от коронавируса в РФ наблюдался 6 октября. Сообщалось о 929 умерших. Общее количество летальных исходов на территории России за время эпидемии к сегодняшнему дню составило 214 485.

В России продолжается активная прививочная кампания. На сегодняшний день от коронавируса полностью вакцинировалось уже более 43 млн граждан.

Сегодня во время осмотра строящегося инфекционного корпуса курской областной больницы Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что главная защита от коронавируса — вакцинация. Президент РФ Владимир Путин также неоднократно призывал россиян вакцинироваться от Covid-19. Глава государства подчеркивал важность процедуры и отмечал, что все российские препараты безопасны и надежны.  

#Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
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