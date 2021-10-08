Мишустин: Главная защита от коронавируса — вакцинация, другого пути нет

Главным способом защититься от коронавируса является вакцинация – другого пути нет. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время осмотра строящегося инфекционного корпуса курской областной больницы.

«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация», – приводятся слова Мишустина в телеграм-канале Правительства страны.

Премьер подчеркнул, что Курская область обеспечена препаратами в полной мере и никаких препятствий для проведения прививочной кампании нет. По его словам, сейчас вопрос заключается только в том, как привлечь людей и как вести разъяснительную работу.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян вакцинироваться от Covid-19. Глава государства подчеркивал важность процедуры и отмечал, что все российские вакцины безопасны и надежны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за ухудшения эпидситуации в Татарстане ужесточат антиковидные меры. Новые ограничения начнут действовать 11 октября.