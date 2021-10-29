В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 46,8%. Об этом РИА Новости сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что за неделю показатель вырос на 1% — тогда цифра составляла 45,7%.

В России активно проходит прививочная кампания против Covid-19. Все это направлено на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. 26 октября на заседании координационного совета по борьбе с Covid-19 руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости вырос на 13%. Для предотвращения распространения инфекции Президент России Владимир Путин объявил режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане вакцинировали полуторамиллионного жителя.