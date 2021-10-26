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Ру Тат
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26 октября 2021  14:52

«Непрерывный рост заболеваемости»: Попова доложила о Covid-ситуации в регионах России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о Covid-ситуации в российских регионах. По ее словам, тенденция к росту случаев заражения наблюдается во всех федеральных округах страны. 

«За последние шесть дней мы видим непрерывный рост заболеваемости. По итогам прошедшей 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тыс. населения, что еще на 13% выше, чем на неделе предыдущей», — сказала руководитель ведомства на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В 32 регионах зафиксирована заболеваемость, превышающая среднероссийские показатели.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в России Президент страны Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. При этом регионы могут сами продлить режим исходя из эпидобстановки. 

#Владимир Путин #Коронавирус
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