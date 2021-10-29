Полуторамиллионного жителя Татарстана вакцинировали от Covid-19

В Татарстане против новой коронавирусной инфекции привили полуторамиллионного жителя республики. Им оказалась 26-летняя жительница Казани Юлия Сабирова.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Прививку, по информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, девушка сделала накануне в пункте вакцинации в «Меге». По ее словам, этот пункт – ближайший к ее дому.

Коронавирусной инфекцией переболели мама, бабушка и дед Юлии, он все еще в больнице, но уже идет на поправку. Юля призналась, что, идя на прививку, заботилась о своем здоровье.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

«Я считаю, что у каждого должен быть выбор, но мы все должны вакцинироваться и прежде всего думать о себе и своих близких. Здоровье – это очень важно! У меня многие близкие заболели коронавирусной инфекцией, поэтому я решила, что нужно выполнить свой гражданский долг и обязательно привиться», – рассказала Юлия Сабирова.

Каждый день в пункте вакцинации в «Меге» от Covid-19 прививаются порядка 700 человек.

«Работающие молодые приходят ежедневно. Средний возраст прививающихся помолодел. Вакцину подвозят в течение дня, запасы есть», – рассказала фельдшер городской поликлиники №10 Регина Чагаева.

На 28 октября в Татарстане провакцинировано 1 526 214 человек, за последние сутки привились 28 530, из общего числа 1 024 658 получили вторую прививку.

«Всем, кто не привился – прививайтесь! Это очень важно!» – подчеркнула Юлия Сабирова.