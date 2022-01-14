В России второй день подряд выявляется более 20 тыс. ковид-случаев

В России второй день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, следует из данных федеального оперативного штаба.

За последние 24 часа 23 820 человек заразились Covid-19. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Москве (5 490), Санкт-Петербурге (1 839) и Московской области (1 556).

Жертвами инфекции стали 740 россиян.

12 января российский лидер заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.

Вакцинация по-прежнему остается самым эффективном способом борьбы с распространением инфекции. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан привиться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.