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Ру Тат
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Здоровье
14 января 2022  11:39

В России второй день подряд выявляется более 20 тыс. ковид-случаев

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В России второй день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, следует из данных федеального оперативного штаба.

За последние 24 часа 23 820 человек заразились Covid-19. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Москве (5 490), Санкт-Петербурге (1 839) и Московской области (1 556).

Жертвами инфекции стали 740 россиян. 

12 января российский лидер заявил, что  осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.

Вакцинация по-прежнему остается самым эффективном способом борьбы с распространением инфекции. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан привиться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.

#коронавирус #массовая вакцинация #оперативный штаб
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