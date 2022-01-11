В России социальные пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля 2022 года в России социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%.

Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Социальные пенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем страховые. Всего в РФ социальные пенсии получают более 3 млн. человек, пишет «Российская газета».

Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают около 700 тыс. россиян. Их выплачивают госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.

В 2021 году в результате индексации на 3,4% средний размер социальной пенсии вырос до 10 183 рублей. После апрельской индексации 2022 года средний размер соцпенсии вырастет почти до 11 тыс. рублей. Это на 7 тыс. рублей меньше, чем средний размер страховой пенсии по старости. С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 5,9%. В 2023 году соцпенсии должны вырасти на 2,5%, в 2024 году — на 9,9%.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на традиционной пресс-конференции в конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин заявил, что Правительство страны должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.