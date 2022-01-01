С 1 января страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9%. Они вырастут в среднем до 18 521 рубля, эта мера затронет примерно 30,78 млн жителей России.

С 2019 по 2024 год индексация пенсий проводится с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. В частности, с 1 января 2023 года пенсии должны будут вырасти на 5,6%, а с 1 января 2024 года — на 5,5%. Пенсионный фонд России ожидает, что в среднем пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024-м — до 20 469 рублей.

Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, включая пенсии по старости, в 2022 году составят 8,1 трлн рублей. При этом в фонде прогнозируют, что общее число получателей страховой пенсии уменьшится с 40,9 млн в 2019 году до 30,8 млн в 2024-м, отмечает ТАСС.

С 2019 по 2028 год в России продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста. Очередное его увеличение произошло во втором полугодии 2021 года, следующее запланировано на 2024 год.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», на традиционной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин заявил, что Правительство страны должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. На данный момент такие решения не приняты.