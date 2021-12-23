Путин: Пенсии россиян будут индексироваться выше уровня инфляции
Президент России Владимир Путин отметил, что Кабмин должен выполнить обещание, касающееся индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом глава государства заявил во время ежегодной итоговой пресс-конференции.
«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — подчеркнул он.
По его словам, решения затронут и силовой блок, чтобы уравновесить доходы сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.
Закон о ежегодной индексации пенсий датируется 2018 годом. Планируется, что уже к 2024 году пенсии в среднем вырастут почти на 3 тыс. — с 17 481 рубля до 20 тыс.