В России разработали вакцину от коронавируса с другим составом из-за «дельтакрона»

С учетом появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «дельта-омикрон» в России разработан вариант вакцины «Спутник V» с обновленным антигенным составом. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время ученые ждут, пока «Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав „Спутника V“ на другой», пояснил исследователь.

При этом академик РАН констатировал, что имеющийся сейчас «Спутник» «хуже работает против нового „омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами».

«Появление нового штамма „дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации», — подчеркнул медик. И добавил, что у патогена механизм изменчивости достаточно разнообразен.

Соответственно, по словам Гинцбурга, «можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов, с которыми нам придется бороться».

Из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор рекомендовал жителям Татарстана носить маски. Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. Сегодня в республике вновь выявлено более ста случаев коронавируса.