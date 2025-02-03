В России проведут Международный музыкальный конкурс - указ Путина

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Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году проведут в Москве и Мособласти. Такой указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, решение принято, чтобы дальше развивать международное культурно-гуманитарное сотрудничество.

Российскому правительству поручено образовать оргкомитет, который будет отвечать за подготовку и проведение конкурса. Также власти должны разработать меры по проведению «музыкального состязания» и содействовать в освещении в СМИ мероприятий, связанных с «Интервидением». Председателем оргкомитета назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Также глава государства поручил организовать наблюдательный совет конкурса, который будет решать основные задачи по проведению. Члены совета должны утвердить концепцию проведения мероприятия, утвердить его результаты и обозначить основные направления развития «Интервидения» в будущем. Председателем набсовета назначили первого замруководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

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