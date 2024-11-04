В России продают экспортный 26-летний ВАЗ 2105 с пробегом 10 км

В Тольятти продают «пятерку» 1998 года, причем пробег 26-летний «классики», по словам продавца, составляет всего 10 км. Цена «музейного экспоната» - 10 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Согласно описанию, эта лада – экспортный вариант. Причем у продавца сохранились не только оригинальный ПТС, справка-счет и квитанция о покупке 8 августа 1998-го. На документах указана даже время запуска двигателя – 20:22.

Также, судя по фото, у машины не тюнингованный, оригинальный салон, а сам кузов белого цвета.

Ранее сообщалось, что в РФ продают «КГБшную» ГАЗ 24 «Волга» на автомате за 5,5 млн рублей, единственный в мире 5-местный лимузин ЗИЛ и 63-летнюю «Волгу» с пробегом 500 км.