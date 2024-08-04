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В Казани продают единственный в мире 5-местный лимузин ЗИЛ
В Казани выставили на продажу лимузин ЗИЛ 41047. Цена раритета – 16,5 млн рублей, следует из опубликованного объявления.
Интересно, что, по словам продавца, это единственный в мире заводской 5-тиместный ЗИЛ. Все остальные «зиловские» лимузины были 7-местные.
Причем всего с 1985-го по 2002 годы было выпущено 154 таких ЗИЛов. Продаваемый лимузин, как заверяет продавец, 140-й по счету. В основном такие машины производили для представителей власти и не попадали в руки к «частникам».
Отмечается, что на сегодняшний день «живых» таких автомобилей осталось чуть больше 30 штук.
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