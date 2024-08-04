В Казани продают единственный в мире 5-местный лимузин ЗИЛ

В Казани выставили на продажу лимузин ЗИЛ 41047. Цена раритета – 16,5 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Интересно, что, по словам продавца, это единственный в мире заводской 5-тиместный ЗИЛ. Все остальные «зиловские» лимузины были 7-местные.

Причем всего с 1985-го по 2002 годы было выпущено 154 таких ЗИЛов. Продаваемый лимузин, как заверяет продавец, 140-й по счету. В основном такие машины производили для представителей власти и не попадали в руки к «частникам».

Отмечается, что на сегодняшний день «живых» таких автомобилей осталось чуть больше 30 штук.

ЗИЛ-41047 — автомобиль представительского класса с кузовом типа лимузин. Данная модель пришла на смену ЗИЛ-41045. Его запустили в производство в 1985-м в связи с приходом нового генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Также этот ЗИЛ представляет собой третий и последний рестайлинг серийной модели поколения ЗиЛ-114.