В Казани продают 63-летний авто с пробегом 500 км

В Казани появился в продаже ГАЗ 21 «Волга» 1961 года выпуска. Стоимость раритета составляет 1 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Интересно, что, по описанию продавца, пробег 63-летнего ретро-автомобиля составляет всего 500 км, и на сегодняшний день «двс, коробка, все работает, как часы».

«Продам хороший почти новый автомобиль… пробег 500 км», - следует из описания.

Также, судя по опубликованным данным, кузов у «волжанки» бордового цвета кузов и светлый салон.

ГАЗ-М-21 «Волга» — советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Представляет собой четвёртое поколение, является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». Производство ГАЗ-21 на самом ГАЗе продолжалось до 15 июля 1970 года, но ещё долгое время после этого сборка по сути новых автомобилей продолжалась на авторемонтных заводах, встречаются «ремзаводовские» машины выпуска вплоть до второй половины 1970-х годов. Заводской индекс модели — изначально был М-21, позднее (с 1965 года) — ГАЗ-21.