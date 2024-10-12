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В России продают «КГБшную» ГАЗ 24 «Волга» на автомате за 5,5 млн рублей
Редкую ГАЗ 24 «Волга» выложили на продажу в Екатеринбурге. По словам продавца, автомобиль был создан для КГБ, она же «догонялка». Цена экземпляра - 5,5 млн рублей, согласно опубликованному объявлению.
От обычной советской классики ее отличает автоматическая коробка передач, двигатель V8 от машины ГАЗ 13 «Чайка» объемом 5,5 л и мощностью 195 л. с.
Интересно, что судя по фото и видео, у машины – светло-красный салон, но приборная панель как у обычной «Волги».
По словам продавца, «Волжанка» была полностью отреставрирована. Пробег, у машины согласно описанию, составил 71 тыс. км, при том, что транспорт «для спецслужб» - 1986 года выпуска.
фото: скриншот видеообзора
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