В России предложили работникам АПК дать раньше уйти на пенсию

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Депутаты предлагают разрешить работникам агропромышленного комплекса (АПК) раньше уходить на пенсию. Согласно законопроекту, для женщин возраст выхода на «заслуженный отдых» хотят понизить до 55 лет, а для мужчин – до 60 лет. Проект внесут в Госдуму 23 октября для рассмотрения, пишут «Известия».

По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, на сегодняшний день только женщины, трудившиеся трактористами-машинистами в сельхозе, могут уйти на пенсию в 50 лет. Однако позволить выйти на «заслуженный отдых» раньше надо разрешить всем труженикам села.

Спикер отметил, что пенсионные права сельских трудящихся должны быть приближены к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны. По его словам, в текущее время сотрудники АПК постоянно работают над обеспечением продовольственной безопасности.

Напомним, что 13 октября в России отмечали профессиональный праздник все, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. В Татарстане аграриям практически всегда удается получить хороший урожай и нарастить животноводческое производство. Подробнее про достижения отрасли в республике с начала 2024-го – в материале «Татар-информ». К слову, делегацию Эфиопии заинтересовал АПК РТ на выставке «Сделано в Татарстане».

Также ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказывал, как в России поддержат АПК в 2025 году.