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В России предложили работникам АПК дать раньше уйти на пенсию
Депутаты предлагают разрешить работникам агропромышленного комплекса (АПК) раньше уходить на пенсию. Согласно законопроекту, для женщин возраст выхода на «заслуженный отдых» хотят понизить до 55 лет, а для мужчин – до 60 лет. Проект внесут в Госдуму 23 октября для рассмотрения, пишут «Известия».
По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, на сегодняшний день только женщины, трудившиеся трактористами-машинистами в сельхозе, могут уйти на пенсию в 50 лет. Однако позволить выйти на «заслуженный отдых» раньше надо разрешить всем труженикам села.
Спикер отметил, что пенсионные права сельских трудящихся должны быть приближены к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны. По его словам, в текущее время сотрудники АПК постоянно работают над обеспечением продовольственной безопасности.
Напомним, что 13 октября в России отмечали профессиональный праздник все, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. В Татарстане аграриям практически всегда удается получить хороший урожай и нарастить животноводческое производство. Подробнее про достижения отрасли в республике с начала 2024-го – в материале «Татар-информ». К слову, делегацию Эфиопии заинтересовал АПК РТ на выставке «Сделано в Татарстане».
Также ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказывал, как в России поддержат АПК в 2025 году.
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