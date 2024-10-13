Топ-5 достижений АПК Татарстана: производство продукции, инвестпроекты, экспорт

Валовой сбор зерна в Татарстане в этом году превысит 3,8 млн тонн. Это высокий результат, особенно если учесть неблагоприятные погодные условия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Растениеводство: достойный урожай, несмотря на непогоду

Валовой сбор зерна в Татарстане в этом году превысит 3,8 млн тонн. Это высокий результат, особенно если учесть неблагоприятные погодные условия – весенние заморозки, жару и засуху в период цветения зерновых, переувлажнение почвы. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ такой урожай оценили как «достойный».

В ведомстве отметили, что Татарстан полностью обеспечивает себя зерном. Ежегодная потребность в нем в республике составляет 3,2 млн тонн. В том числе 2,1 млн тонн уходит на животноводство, около 550 тыс. тонн — на сев яровых и озимых. Зерна хватает также на производство муки и спиртовой продукции.

Кроме того, аграрии планируют собрать более 2 млн тонн сахарной свеклы. Ее урожайность с гектара составляет 457 центнера, что на 100 центнеров больше, чем в прошлом году. Будет также собрано свыше 1 млн тонн картофеля и овощей.

«Это позволит полностью обеспечить население продуктами питания и поставлять значительные объемы за пределы республики», – заявлял ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с Посланием Государственному Совету РТ.

За восемь месяцев также произведено 299,9 тыс. тонн мяса скота и птицы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Животноводство: рост производства молока, свинины и куриных яиц

За восемь месяцев этого года в Татарстане произведено более 1,5 млн тонн молока. Это на 59,6 тыс. тонн, или на 4%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили нам в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В десятку лидеров по объемам производства молока входят Кукморский (116,6 тыс. тонн), Балтасинский (93,9 тыс.), Сабинский (80 тыс.), Атнинский (74,4 тыс.), Мензелинский (66 тыс.), Мамадышский (59,5 тыс.), Арский (58,9 тыс.), Актанышский (58,7 тыс.), Азнакаевский (50,9 тыс.) и Алькеевский (47,7 тыс.) районы.

За восемь месяцев также произведено 299,9 тыс. тонн мяса скота и птицы. В том числе увеличилось количество свиней, овец и коз на убой.

Больше всего мяса скота и птицы произвели в Тукаевском (100,5 тыс. тонн), Зеленодольском (21,5 тыс.), Актанышском (20,6 тыс.), Пестречинском (17,5 тыс.), Буинском (15,9 тыс.), Нижнекамском (13,6 тыс.), Сабинском (10,7 тыс.), Мамадышском (5,5 тыс.), Кукморском (5,3 тыс.) и Балтасинском (4,9 тыс.) районах.

В этом году на 8,6 млн штук увеличилось в Татарстане и производство куриных яиц. Всего за восемь месяцев во всех категориях хозяйств их произведено более 1 млрд штук.

На территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра идет строительство элеватора для хранения зерновых и масличных культур Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестпроекты в растениеводстве: мегаэлеватор и комплекс по хранению овощей

В отрасли растениеводства близятся к стадии запуска несколько инвестиционных проектов. Один из них – строительство элеватора для хранения зерновых и масличных культур на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Он рассчитан на единовременное хранение 122 тыс. тонн культур. Проект по строительству мегаэлеватора запустили в 2022 году, а в этом году планируется ввести в эксплуатацию весь комплекс. Инвестиции в проект составляют 2,7 млрд рублей.

Такой же проект запущен в Бугульминском районе с железнодорожной веткой. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Общий объем инвестиций – 3,7 млрд рублей.

Еще один проект связан со строительством в Лаишевском районе комплекса по приемке, хранению, обработке, фасовке и отгрузке овощей мощностью 43,8 тыс. тонн. Уже построены цеха приемки и отгрузки продукции и склады. Строительство картофелехранилища на 4,5 тыс. тонн планируется завершить до конца этого года.

На разных стадиях реализации находятся сейчас 11 инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов на 15,8 тыс. голов скота Фото: © «Татар-информ»

Инвестпроекты в животноводстве: строительство молочных комплексов

На разных стадиях реализации находятся сейчас 11 инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов на 15,8 тыс. голов скота. Общая сумма инвестиций в них составляет более 9,2 млрд рублей.

Так, молочно-товарные фермы строятся в Мензелинском районе на 1,2 тыс. голов и в Кайбицком районе – на 3,7 тыс. В Сармановском районе идет строительство животноводческого комплекса на 4 тыс. голов, в Мамадышском районе – на 1,5 тыс. Кроме того, в Мензелинском районе возводится еще один молочно-товарный комплекс на 3 тыс. голов крупного рогатого скота.

Всего за последние пять лет в республике появилось 82 молочных комплекса и ферм на 51,4 тыс. коров. В этом году уже введены восемь объектов в Бугульминском, Кукморском, Елабужском, Сабинском, Кайбицком, Бавлинском, Рыбно-Слободском и Актанышском районах.

Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли Фото: © «Татар-информ»

Экспорт сельхозпродукции: отгрузка товаров в 52 зарубежные страны

В этом году, по данным на 22 сентября, Татарстан экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на сумму 291,6 млн долларов США.

«Это 63,7% от планового значения на 2024 год. При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий, логистических цепочек и стабильности валютных курсов риски в достижении плановых значений отсутствуют. Продукцию АПК экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности в 52 страны», – рассказали «Татар-информу» в Минсельхозпроде РТ.

Из Татарстана в зарубежные страны отправляется масложировая, зерновая, мясная и молочная продукция, а также продукты пищевой и перерабатывающей промышленности. Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли.

При этом экспорт зерна с начала года увеличился на 3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Всего отгружено 88 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Кроме того, в республике успешно развивается экспорт халяльных продуктов. Пищевая продукция этой категории экспортирована на сегодня в объеме 9 млн долларов. Она отгружается в страны Таможенного союза, Саудовскую Аравию, Палестину, Ирак, Кувейт, Египет, Оман, Алжир, Камбоджу, Иорданию и Армению.

Отметим, что в этом году татарстанский АПК получит государственную поддержку в размере 13,7 млрд рублей.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»