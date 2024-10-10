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Мишустин рассказал о поддержке АПК в 2025 году
Проект российского бюджета на следующий год предусматривает около 560 млрд рублей на поддержку сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
«В проекте, который был внесен в Государственную Думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 миллиардов рублей», – сказал российский премьер на пленарном заседании выставки-форума «Золотая осень», его слова приводит РИА Новости.
Также он поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ранее сообщалось, что Сбербанк инвестировал в сельское хозяйство Татарстана в текущем году 10 млрд рублей.
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