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Экономика 10 октября 2024 16:16

Мишустин рассказал о поддержке АПК в 2025 году

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Проект российского бюджета на следующий год предусматривает около 560 млрд рублей на поддержку сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В проекте, который был внесен в Государственную Думу, на будущий год предусмотрели на эти цели около 560 миллиардов рублей», – сказал российский премьер на пленарном заседании выставки-форума «Золотая осень», его слова приводит РИА Новости.

Также он поздравил российских аграриев с наступающим профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что Сбербанк инвестировал в сельское хозяйство Татарстана в текущем году 10 млрд рублей.

#Сельское хозяйство #аграрии #Михаил Мишустин #Правительство РФ
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