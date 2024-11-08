В России предложили не пускать квадроберов в школу

Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая призвали ввести запрет на посещение школ детьми-квадроберами. Об этом пишет Ura.ru.

Она считает, что школьники, занимающиеся квадробикой, могут представлять опасность для других учеников.

«Нас спрашивали недавно: „Вот какое безобразие, не пустили детей квадроберов в школу“. Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе, их нужно соблюдать», — сказала Золотницкая.

По ее словам, если ребенок просто носит ушки, присущие животным, то в этом нет ничего плохого. Проблемой становится, если он целиком погружается в данное движение и доставляет дискомфорт окружающим.

Ранее первый зампред думского комитета по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов сообщил, что в нижней палате парламента ведут работу над законопроектом, который установит контроль над субкультурой квадроберов. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступил против законодательного запрета квадробинга. Свою позицию он объяснил тем, что данное движение не заслуживает большого внимания со стороны властей. Кроме того, Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила высмеивать квадроберов.