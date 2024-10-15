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Общество 15 октября 2024 11:15

Депутаты Госдумы готовят законопроект о контроле над квадробингом

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Российские парламентарии ведут работу над законопроектом, который установит контроль над субкультурой квадроберов, которая не несет никакой пользы для общества. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

«Cначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки. Для меня очевидно, что квадробинг не полезен. Для наших детей есть куча других способов себя занять», – отметил депутат в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что сейчас идет работа по разработке соответствующего закона, который установил бы контроль над квадробингом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, как отбить у детей желание быть квадроберами. Также она выступила с инициативой проводить в школах и детсадах беседы о вреде данной субкультуры.

#госдума рф #закон
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