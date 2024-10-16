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В Госдуме предложили высмеивать квадроберов
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Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила высмеивать квадроберов.
«Я бы их просто высмеяла. Сняла бы на видео, потом показала бы, пусть все остальные бы тоже над ними посмеялись», — сказала депутат в ходе встречи с детьми из ЛНР.
Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступил против законодательного запрета квадробинга.
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