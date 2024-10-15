Депутат Госдумы РФ от Татарстана выступил против законодательного запрета квадробинга

Айрат Фаррахов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тема квадробинга не заслуживает большого внимания, такой проблемы в нашей стране нет. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Ранее первый зампред думского комитета по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов сообщил, что в нижней палате парламента ведут работу над законопроектом, который установит контроль над субкультурой квадроберов.

«До предложения обсудить этот вопрос моим коллегой, депутатом Госдумы, к которому я отношусь с большим уважением, я думаю, что 99% населения России не знало об этой проблеме и даже не представляло, что существует такая субкультура. И само по себе предложение обсудить этот вопрос стало колоссальной рекламой для этого движения. Считаю, что эта тема не заслуживает такого широкого обсуждения. Считаю, что такой проблемы нет», – сказал Фаррахов.

По его словам, в настоящее время нет никакой необходимости запрещать данное движение или его ограничивать.

«Не вижу необходимости ее обсуждать на законодательном уровне, в том числе в части запретов или ограничений», – заключил депутат.