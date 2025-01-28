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Экономика 28 января 2025 10:49

В России планируют ввести потолок цен на авиабилеты

В России планируют ввести потолок цен на авиабилеты
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все российские авиакомпании должны к сентябрю 2025 года подготовить внутренние документы, обосновывающие их ценовые политики. Об этом заявила на круглом столе в Совете Федерации директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева, пишет газета «Известия».

Отсутствие у авиаперевозчика документа, обосновывающего тарифную политику, будет рассматриваться как нарушение приказа профильного министерства.

Федеральная антимонопольная служба и Минтранс уже разослали авиакомпаниям совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков, рассказали изданию в ФАС России.

В частности, «Аэрофлот» и авиакомпания «Сибирь» объявили, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, окажется менее 2,5%. Также оба перевозчика предусмотрели «инициативные льготные программы» для отдельных категорий граждан.

Сейчас антимонопольщики изучают коммерческие политики в общей сложности 15 авиакомпаний. В Центре стратегических разработок на транспорте предполагают, что нововведение станет инструментом для будущего объективного контроля со стороны ФАС.

Вместе с тем опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что чрезмерные ограничения могут снизить приток инвестиций в развитие инфраструктуры и в обеспечение контроля за техническим состоянием самолетов. Поэтому, по их мнению, решения должны быть сбалансированными.

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#авиаперевозки #авиабилеты #цены на авиабилеты
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