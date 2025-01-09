С 10 января все авиакомпании России начнут предоставлять скидку 50% для детей

С 1 января 2025 года 23 крупнейшие российские авиакомпании уже начали предоставлять 50-процентные скидки на билеты для детей до 12 лет. С 10 января эта мера будет предоставляться всеми перевозчиками, сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава Минтранса Роман Старовойт.

По словам министра, 23 компании, которые уже предоставляют скидки, перевозят порядка 90% от всех пассажиров. Выгодные тарифы действуют по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, кроме бизнес-класса.

«Мероприятия по продаже билетов со скидкой 50% основными перевозчиками были реализованы уже в начале декабря. И по состоянию на сегодня перевезено порядка 260 тысяч детей. До конца января уже продано 870 тысяч билетов», — привел данные Старовойт.

Он уточнил, что с пятницы в работу включатся все оставшиеся авиакомпании, и напомнил, что для детей до двух лет перелеты являются бесплатными по маршрутам внутри России. На международных рейсах для самых маленьких пассажиров действуют скидки 90%, если родители приобретают билеты без отдельного места.