«Люди готовы летать и задорого»: почему взлетели цены на авиабилеты

Подорожание авиаперевозок по России налицо, и идет оно быстрее, чем растет инфляция

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Максимум за десятилетие

В Татарстане стоимость авиабилетов в августе (последние данные Росстата) достигла максимума за последние 10 лет и составила в среднем 12 810 рублей за 1 тыс. км пути в салоне эконом-класса. Это на 41,5% больше, чем годом ранее.

К слову, на второй строчке по дороговизне апрель 2022 года: билеты после начала СВО в среднем стоили 11,2 тыс. рублей.

Интересно, что средняя стоимость билетов в целом по России значительно ниже – в августе цена была на уровне 7 913 рублей. И это на 21% больше, чем годом ранее – в августе прошлого года.

Одна из основных причин подорожания пассажирских авиаперевозок — это повышенный спрос Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Авиаперелеты – это предмет роскоши»

Сразу несколько опрошенных экспертов назвали одну и ту же причину подорожания пассажирских авиаперевозок. Прежде всего — это повышенный спрос, то есть россияне готовы летать, несмотря на высокие цены.

«Авиаперелеты все-таки скорее предмет роскоши, чем первой необходимости. Поэтому цены на них растут быстрее, чем на многие другие товары», — сказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

«Есть наличие платежеспособного спроса, граждане готовы платить за полеты высокую цену», — сообщил «Татар-информу» главный редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Словом, раз люди готовы платить такие цены за билеты, снижать их никто специально не будет. Есть, конечно, вариант субсидирования конкретных направлений, что может сделать авиаперелеты более доступными для части населения.

«Если уж говорить о ценовой доступности, о бюджетных расходах, то делать это адресно, ориентируясь на наименее социально защищенные слои населения, а также на регионы, в которых “только самолетом можно долететь”. Ну и, конечно, нужно финансово поддерживать перевозчиков, которые осваивают новую отечественную технику, чтобы сопутствующий рост расходов не приводил к удорожанию полетов», — считает Олег Пантелеев.

Сейчас новые самолеты купить трудно из-за санкций и того, что серийные поставки российских самолетов еще не начались Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Откуда взялся высокий спрос?

Попытаемся понять, какая мотивация у россиян летать даже по высокой цене. Эксперты говорят, что отчасти сказывается отложенный спрос, поскольку в пандемию и в 2022 году на фоне неопределенности в экономике многие отказывались от полетов. Это первое.

«Подорожание идет за спросом. А спрос восстановительный, то есть он возвращается к тем объемам, которые были до пандемии, даже с учетом всех трудностей и резкого снижения объемов на международных линиях. Главная причина подорожания – спрос, но еще авиакомпании ограничены возможностями по увеличению предложения. Если бы вслед за ростом спроса авиакомпании покупали новые самолеты, это одно дело. Но сейчас новые самолеты купить трудно из-за санкций и того, что серийные поставки российских самолетов еще не начались», – сказал «Татар-информу» главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Вторая причина высокого спроса — за последние пару лет у части населения доходы существенно выросли, поэтому они теперь могут позволить себе покупать авиабилеты.

Третья — россияне стремятся брать отпуск именно летом, чтобы улететь к морю, когда температура воды комфортна для купания. Отсюда и сезонный пик, а раз спрос высокий, то и цена соответствующая.

Авиакомпаниям надо окупать те расходы, которые у них есть. Хотя полетов стало меньше, многие международные рейсы ушли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подешевеют ли авиабилеты с пополнением флота новыми российскими самолетами?

Раз спрос на авиабилеты среди россиян высокий, то по сути ситуация могла бы быть скорректирована покупкой новых отечественных самолетов. В новостях то и дело сообщается о планах российских компаний приобрести Ту-214, МС-21 и Sukhoi Superjet. Но тут, как говорится, палка о двух концах.

«Увеличение предложения влияет на цену, как правило, в сторону снижения цены, но авиакомпании при этом не могут снижать цену слишком сильно, потому что им надо окупать те расходы, которые у них есть. Соответственно, идут два процесса. Вы покупаете новый самолет — растут издержки, их надо окупить», – сказал «Татар-информу» Федор Борисов.

Никто не обещает бесплатных самолетов, отмечает эксперт «Вышки», но был прецедент после развала Советского Союза – период, когда авиакомпании получили огромное количество приватизированного флота. Во всем мире авиакомпании несут издержки, связанные со стоимостью владения воздушными судами, и с этим ничего не поделаешь.

Что же мы имеем, пока перевозчики не обзавелись новым флотом? На стоимости авиабилетов сказываются затраты на обслуживание авиатранспорта — издержки на техобслуживание и ремонт достаточно весомые, но шок от стремительного увеличения затрат был в 2022 году. Сейчас темпы роста расходов сократились. При этом затраты аэропортов распределяются на меньшее количество компаний и рейсов, поскольку полетов стало меньше, многие международные рейсы ушли, как и иностранные компании.

Если говорить об изменениях цен на авиабилеты до конца года, то на столь коротком промежутке эксперты не берутся делать прогнозы. Вероятно, что цены несколько снизятся в октябре-ноябре, а к декабрю снова начнут расти.

«Я бы советовал покупать авиабилеты заранее, потому что подорожание в эконом-классе наиболее ощутимо, когда билеты берешь буквально за неделю. Много есть распродаж, которые устраивают авиакомпании», – поделился с «Татар-информом» гендиректор компании AVT Азамат Сабиров.