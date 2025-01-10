Российские авиакомпании обязали размещать детей рядом с сопровождающим

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С 20 января этого года российские авиакомпании будут обязаны размещать детей до 12 лет на соседних местах с сопровождающими без взимания дополнительной платы. Соответствующий приказ Минтранса РФ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

«Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом <...>, в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов без взимания дополнительной платы», — сказано в документе.

Приказ вступает в силу, когда истекут десять дней с момента его официального опубликования.

Документ также подтверждает, что авиакомпании обязаны предоставлять детям от 2 до 12 лет, которые являются гражданами РФ, скидку в размере 50% на перелеты внутри страны. Требование не распространяется на тарифы первого класса и бизнес-класса, а также на льготные тарифы, которые субсидируются государством.

Перевозка детей в возрасте до двух лет без предоставления отдельного места осуществляется бесплатно при перелетах по России и со скидкой не менее 90% от тарифа при полетах за рубеж. В остальных случаях авиаперевозчики могут самостоятельно определять размер скидки.

В ходе прямой линии 19 декабря Президент России Владимир Путин заявил о необходимости прекратить практику отказа от льгот на авиабилеты для многодетных семей. Он указал на то, что авиакомпании используют лазейки для занижения этих льгот, и попросил отрегулировать вопрос до 14 января 2025 года.

Позднее вице-премьер РФ Виталий Савельев заверил, что Правительство России обеспечит предоставление скидки в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты детям до 12 лет к указанному главой государства сроку.