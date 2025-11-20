news_header_top
Культура 20 ноября 2025 12:08

В России персонажей видеоигр можно будет патентовать как промышленные образцы

В России персонажей видеоигр и анимационных фильмов можно будет патентовать как объекты промышленной собственности. Это следует из диалога депутата Государственной Думы России от Татарстана Айрата Фаррахова и руководителя межведомственной рабочей группы по интеллектуальной собственности – сенатора РФ от Башкортостана Лилии Гумеровой (видео выложено в Telegram-канале депутата).

Айрат Фаррахов поблагодарил от имени своих избирателей рабочую группу и ее руководителя за оперативное разрешение вопросов интеллектуальной собственности по национальному достоянию (речь идет о попытке зарегистрировать товарные знаки на имена героев татарских сказок – прим. Т-и). После этого он поинтересовался, можно ли будет относить персонажей видеоигр к промышленной собственности.

«Что касается видеоигр, анимации – безусловно, да. <…> персонажи видеоигр, анимационные персонажи могут стать настолько любимыми, превратиться в игрушки. И поэтому заранее [произведенное] их патентование расширит окно возможностей и защитит правообладателя», – ответила Лилия Гумерова на вопрос о патентовании персонажей видеоигр.

В Telegram-канале Айрат Фаррахов вновь поблагодарил коллег «за решение вопросов, связанных с Шурале, Алтынчеч, Су Анасы, Камыр Батыр, Кар Кызы и другими».

Ранее Татарстанское УФАС признало незаконной регистрацию брендов «Су анасы», «Камыр-Батыр» и «Шурале» компанией «Национальные игрушки», которая потребовала от Театра кукол «Экият» полмиллиона рублей и роялти за использование персонажей. Позднее Арбитражный суд Татарстана встал на сторону театра в деле о товарных знаках.

#сказки #патент #Айрат Фаррахов
