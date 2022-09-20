В России организуют участки для проведения референдума о присоединении Донбасса

Центральная избирательная комиссия России организует избирательные участки на территории регионов, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик, а также контролируемой российскими войсками Херсонской и частично контролируемой Запорожской областей Украины, которые были вынуждены уехать, смогли принять участие в референдуме о присоединении к РФ. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, передает РИА Новости.

«Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать», — заявил он.

Ранее глава ДНР республики Денис Пушилин обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о присоединении к России в случае положительного результата референдума.

Плебисциты в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской области планируют провести с 23 по 27 сентября.