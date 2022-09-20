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Политика
20 сентября 2022  14:37

Правительство ЛНР назвало даты проведения референдума по вхождению в состав России

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Народный совет Луганской народной республики назначил проведение референдум по присоединению к России в период с 23 по 27 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства Луганской народной республики.

Позднее на эти же даты проведение референдума назначили власти ДНР, передает РИА Новости.

Ранее в ЛНР единогласно приняли закон о референдуме по вхождению региона в состав России, на данный момент его уже подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Принять участие в голосовании смогут только те жители, которые не уехали в момент проведения спецоперации, заявили власти Херсонской области.

 

#лнр #спецоперация на Украине
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