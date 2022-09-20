Сальдо назвал время проведения референдума о присоединении Херсонской области к РФ

Референдум о присоединении к России Херсонской области Украины, большая часть которой занята Вооруженными силами РФ, пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Указ о референдуме по вопросу вхождения региона в состав РФ на правах субъекта Федерации подписан, проинформировал Сальдо. По его словам, он обратился к России и другим странам «за помощью в проведении референдума для наведения законного порядка».

В эти же сроки, с 23 по 27 сентября, планируют провести референдумы о присоединении к России Донецкая и Луганская народные республики.

Ранее заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов сообщил, что принять участие в голосовании смогут только те жители региона, которые не покинули его после начала спецоперации.