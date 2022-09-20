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Политика
20 сентября 2022  16:31

Пушилин попросил Путина как можно быстрее рассмотреть вопрос присоединения ДНР

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно скорее рассмотреть вопрос присоединения ДНР к России в случае положительного результата референдума.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — написал Пушилин в своем Telegram-канале

Донецкая и Луганская народные республики, а также пророссийская администрация Херсонской области планируют провести референдумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

 

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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