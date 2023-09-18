В России обновление общественного транспорта станет ежегодным

Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с профильной комиссией Государственного совета РФ и властями регионов страны обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

«<…> принять решения, обеспечивающие ежегодное снижение среднего возраста пассажирских транспортных средств общего пользования в субъектах Российской Федерации <…>», — сказано в поручении, данном после заседания по общественному транспорту президиума Госсовета 17 августа этого года.

Для достижения этой цели должна быть продлена до 2030 года комплексная программа модернизации общественного транспорта и определены на период до 2030 года (с прогнозом до 2035 года) потребности регионов в обновлении общественного транспорта по его видам и срокам.

От властей субъектов Федерации потребуется по согласованию с Правительством РФ утвердить региональные программы модернизации общественного транспорта.

Кроме того, будет необходимо определить постоянный источник финансирования программы льготного лизинга пассажирских транспортных средств общего пользования (за счет средств федерального бюджета). Это позволит продлить ее до 2030 года и обеспечить поэтапное увеличение выделяемых средств (начиная с 15 млрд рублей в 2024 году).

Предусматривается также использование для обновления общественного транспорта средств, получаемых от возврата направляемых на это инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств Фонда национального благосостояния, а также развитие инфраструктуры общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе.

Первый доклад должен быть представлен до 1 февраля 2024 года, в дальнейшем о выполнении поручения необходимо будет отчитываться один раз в полгода. Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов (как председатель Комиссии Госсовета по направлению «Транспорт») и руководители других регионов.

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