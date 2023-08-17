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Путин удивился, что автобусы в России не имеют официального срока службы
Тот факт, что автобусы в России являются единственным видом транспорта, которые не имеют официально установленного срока службы, вызвал удивление у Президента РФ Владимира Путина.
«Странно даже это звучит, но тем не менее это так», — констатировал российский лидер на заседании президиума Государственного совета РФ, посвященном вопросам развития транспорта.
Обратил Путин внимание и на то, что в большинстве субъектов Федерации заработная плата водителей общественного транспорта ниже средней по региону, а престиж профессии в обществе падает.
«Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем с обеспечением безопасности пассажирских перевозок», — признал глава государства и предложил разработать меры по повышению привлекательности профессии.
До этого Президент России призвал обновить парк общественного транспорта по всей стране, причем с опорой на собственную машиностроительную промышленность.
Участие в заседании президиума Государственного совета РФ принимает Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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