Путин удивился, что автобусы в России не имеют официального срока службы

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Тот факт, что автобусы в России являются единственным видом транспорта, которые не имеют официально установленного срока службы, вызвал удивление у Президента РФ Владимира Путина.

«Странно даже это звучит, но тем не менее это так», — констатировал российский лидер на заседании президиума Государственного совета РФ, посвященном вопросам развития транспорта.

Обратил Путин внимание и на то, что в большинстве субъектов Федерации заработная плата водителей общественного транспорта ниже средней по региону, а престиж профессии в обществе падает.

«Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем с обеспечением безопасности пассажирских перевозок», — признал глава государства и предложил разработать меры по повышению привлекательности профессии.

До этого Президент России призвал обновить парк общественного транспорта по всей стране, причем с опорой на собственную машиностроительную промышленность.

Участие в заседании президиума Государственного совета РФ принимает Раис Татарстана Рустам Минниханов.