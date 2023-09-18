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В Казани на трамваях №4 с 18 сентября начнет работать бескондукторная система оплаты
С завтрашнего дня 16 трамваев №4 выйдут на маршрут без кондукторов – пассажиры смогут оплатить проезд самостоятельно. Об этом МУП «Метроэлектротранс» написал в своем телеграм-канале.
«На линии будет усилена работа службы КРО (Контрольно – ревизионный отдел) предприятия. Контроль оплаты будет производиться при помощи переносного ревизорского валидатора», – предупредили в предприятии.
Также казанцам напомнили, что с 20 сентября бескондукторная система оплаты проезда начнет действовать еще на 12 троллейбусах маршрута №13 и шесть трамваев №№ 2, 3. С воскресенья без кондуктора начали ходить троллейбусы маршрута №6, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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