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Руc Тат
Общество 18 сентября 2023 14:05

В Казани на трамваях №4 с 18 сентября начнет работать бескондукторная система оплаты

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В Казани на трамваях №4 с 18 сентября начнет работать бескондукторная система оплаты
Фото: © «Татар-информ»

С завтрашнего дня 16 трамваев №4 выйдут на маршрут без кондукторов – пассажиры смогут оплатить проезд самостоятельно. Об этом МУП «Метроэлектротранс» написал в своем телеграм-канале.

«На линии будет усилена работа службы КРО (Контрольно – ревизионный отдел) предприятия. Контроль оплаты будет производиться при помощи переносного ревизорского валидатора», – предупредили в предприятии.

Также казанцам напомнили, что с 20 сентября бескондукторная система оплаты проезда начнет действовать еще на 12 троллейбусах маршрута №13 и шесть трамваев №№ 2, 3. С воскресенья без кондуктора начали ходить троллейбусы маршрута №6, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

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