«Должны не ветшать, а молодеть»: как изменятся автобусы Казани после совещания у Путина

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Ежегодно общественный транспорт перевозит более 10 млрд россиян

Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более десяти миллиардов человек, плюс на метро – три миллиарда и более миллиарда – на пригородном железнодорожном транспорте. Об этом вчера заявил Президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам развития общественного транспорта.

«Все больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более, быстрый, доступный и экономичный. Конечно, это происходит преимущественно в тех городах, где все виды транспорта грамотно увязаны в единую систему, удобную, востребованную жителями», – отметил глава государства.

Эталоном Путин, конечно же, назвал Москву, где выделяются большие средства на организацию движения городского транспорта. В то же время, он признал, что далеко не во всех регионах система выстроена как надо. Отдельные претензии Путин высказал в части обеспечение ежегодного снижения среднего возраста автопарка.

«Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Прошу Правительство принять здесь все необходимые меры», – подчеркнул Путин и отдельно высказался об автобусах.

Нередки случаи, когда востребованные людьми маршруты просто закрываются, так как автобусы уже не подлежат ремонту, отметил Путин Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Не все регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства

«Автобусы – единственный вид транспорта, у которого нет жесткого регламента по сроку службы и это странно. Нередки случаи, когда востребованные людьми маршруты просто закрываются, так как автобусы уже не подлежат ремонту и выходят из строя, а возможностей восполнить их дефицит нет ни у муниципалитетов, а подчас ни даже у самих регионов», – отметил Путин.

Глава государства озвучил цифры, согласно которым регионы нуждаются в 57 тысячах новых автобусов, а с учётом развития новых маршрутов необходимость в них вырастет кратно. Путин признал, что не все регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то – нет.

«Для многих субъектов Федерации это пока сложная задача, прямо скажем. Прежде всего потому, что они требуют немалых финансовых затрат, и без федеральной поддержки здесь, безусловно, не обойтись», – сказал Путин.

Ни для кого не секрет, что стоимость проезда в российских городах не способна сделать коммерчески успешной отрасль городского транспорта. В конечном счете, она убыточна, что негативно сказывается на качестве услуг и комфорте перевозок. Здесь не стоит упоминать среднестатистический российский город. Даже в успешных и благополучных регионах ситуация не идеальна.

Автобусов на дорогах Казани становится все меньше Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани с транспортом все отлично! За одним исключением

А что в Казани? Столице Татарстана удалось выстроить эффективно работающую транспортную систему. Большая заслуга в этом принадлежит Метроэлектротрансу города. Метро работает, как швейцарские часы. Более того, Татарстан потратит 42 млрд рублей на четыре станции второй ветки, к 2027 году работы планируют завершить.

Не вызывает больших нареканий работа трамваев и троллейбусов. Более того, обновленный «автопарк» (или рельсопарк) гармонично вписывается в чистую и современную Казань. Единственной ложкой дегтя часть казанцев называют городские автобусы. Граждане в соцсетях жалуются практически на все: жару в салоне летом и холод зимой, стиль вождения, хамоватых кондукторов, а главное – необходимость подолгу ждать автобусы на остановках.

«Автобусы ломаются, денег у АТП нет, повышают цены на проезд, чтобы на ремонт хватало. Безобразие», – возмущались жители Татарстана под постом со странным голосованием в группе «ВКонтакте» Минтранса РТ о «вариантах» установки кондиционеров.

Сергей Темляков: «В Казани ежедневно по техническим причинам фиксируем от 15 до 30 сходов автобусов с маршрутов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не секрет, что и самих автобусов на дорогах Казани становится все меньше. Об этом, кстати, напрямую сообщил «Татар-информу» глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. По его словам, транспортная отрасль в Татарстане находится в затяжном кризисе – на предприятиях не хватает работников, а на дорогах – подвижного состава.

«263 автобуса старше 10 лет, ежедневно по техническим причинам фиксируем от 15 до 30 сходов автобусов с маршрутов. Главный вопрос – это индексация заработной платы сотрудников. В Казани на данный момент не хватает более 1000 водителей и кондукторов», - привел неутешительную статистику Темляков.

Когогин поддерживает идею перевозчиков о брутто-контрактах

Позиция перевозчиков заключается в том, что на нормализацию работы городских автобусов не хватает средств. Они предлагают реализовать в Казани систему так называемого брутто-контракта. С 2019-го года Ассоциация АТП лоббирует эту тему.

Сергей Когогин: «Важный вопрос, на который любая власть должна ответить: перевозка пассажиров — это социальная функция или бизнес?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что это такое? Перевозчик получает оплату за выполненную транспортную работу за км пробега. В этой сумме расходы на модернизацию, внедрение новых услуг, повышение зарплаты сотрудникам и текущие расходы. Интересно, что Темляков и его партнеры сумел заручиться поддержкой в этом вопросе от гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.

«Исходя из опыта, могу сказать: другого пути, кроме брутто-контрактов, в перевозках нет. Важный вопрос, на который любая власть должна ответить: перевозка пассажиров — это социальная функция или бизнес? Мое убеждение — это социальная функция», - заявлял глава КАМАЗа.

Интересно, что вчера на московском заседании термин «брутто-контракт» звучал не раз. Участники президиума в один голос заявляли об эффективности данной системы работы с городским транспортом в целом, и автобусами, в частности. Казанские перевозчики рассчитывают, что инициатива будет поддержана и на республиканском уровне. Тем более во вчерашнем заседании принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханнов.

В Автограде средства на приобретение автобусов производства КАМАЗа в сумме 300 млн рублей были направлены из городского бюджета Фото: nabchelny.ru

Что за пределами Казани?

Тема городских автобусов актуальна не только для Казани, но и других городов Татарстана. Например, в Челнах только сейчас ситуация с теми же автобусами стала более менее понятной. 15 июля на дороги Автограда вышли новые НЕФАЗы. Средства на приобретение автобусов производства КАМАЗа в сумме 299 млн 837 тыс. рублей были направлены из городского бюджета. В автопарк города поступили автобусы модели «НЕФАЗ-5299-40-52» синего цвета. Эта модель эксплуатируется по всей России.

Но история взаимоотношений Набережных Челнов и «НЕФАЗов» довольно противоречивая. Здесь есть, что вспомнить. Несколько лет назад город взял в лизинг 190 автобусов на газомоторном топливе. Все обернулось долгами в 700 млн рублей и вообще – дошло до суда.

В итоге КАМАЗ забрал автобусы через суд и реализовал их одной из автотранспортных компаний Татарстана. Кто прав, кто виноват доподлинно неизвестно. В кулуарах поговаривали, что автобусы больше стояли в ремонте, чем ездили, а город чуть ли не заставили их приобрести. Сейчас в Челнах уверяют, что история не повторится.

Проблему автобусов нужно решать системно Фото: rais.tatarstan.ru

Проблему автобусов нужно решать системно

Свои истории транспортного коллапса переживали в разные годы в Нижнекамске, Альметьевске и Ленигорске. Например, в Нижнекамске долгое время работало лишь одно частное АТП, которое в определенный момент ушло с рынка, поскольку деятельность предприятия несло одни убытки владельцам из-за низкой стоимости проезда.

В итоге перевозку граждан «повесили» на организацию, которая выполняла вахтовую перевозку рабочих города. Получился странный гибрид.

То есть, проблему автобусов нужно решать системно, о чем сегодня и говорил Владимир Путин. Будет интересно, с какими идеями и решениями вернется Рустам Минниханов из Москвы.