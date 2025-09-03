В Татарстане при атаках дронов интернет не выключается полностью — Хайруллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин прокомментировал отключения мобильного интернета при угрозе атак беспилотников, выступая в общественном пространстве «Точка выбора» в Казани.

«Нам удалось вместе с коллегами из наших правоохранительных органов, с советом безопасности, с операторами связи выработать механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, чтобы не страдали важнейшие элементы, связанные с оплатой, с СБП, с вызовом такси. Если помониторить регионы Российской Федерации, там люди страдают, полностью вырубается интернет!» – сказал министр.

По его словам, мобильный интернет действительно становится медленным, но не выключается полностью.

Ранее власти Татарстана объясняли, что временное ограничение скорости интернета может наблюдаться во время режима «Беспилотная опасность». Но интернет «глушат» до тех пор, пока действует режим.

В июле Раис РТ Рустам Минниханов поручил развивать общественные сети Wi-Fi для обеспечения устойчивой связи даже во время атак дронов.