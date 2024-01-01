В России МРОТ увеличился до 19 242 рублей

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В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц. Ранее соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Год назад, 1 января 2023-го, МРОТ был увеличен на 6,3%, до 16 242 рубля в месяц. Вновь проиндексировать минимальный размер оплаты труда в послании Федеральному Собранию в феврале минувшего года предложил глава государства. Позднее эту инициативу поддержала Государственная Дума и одобрил Совет Федерации.

Помимо прочего, данная новелла предполагает, что начиная со следующего, 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты в России не должно быть ниже 48% (сейчас этот показатель установлен на уровне 42%).

Нынешнее увеличение минимального размера оплаты труда должно обеспечить повышение заработной платы примерно 4,8 млн работников.

При этом в начавшемся году прожиточный минимум в целом по стране на душу населения составит 15 453 рубля. Для трудоспособного населения он равняется 16 844 рублям, для пенсионеров — 13 290 рублям, для детей — 14 989 рублям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ноябре 2023 года годовая инфляция в Татарстане ускорилась почти до 7%.