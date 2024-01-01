Цена на десяток яиц в Татарстане превысила 130 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самым подорожавшим продуктом за неделю с 18 по 24 декабря в Татарстане вновь стали яйца. Цена за десяток поднялась на 5,7% — до 130,4 рубля. Чуть меньше — на 5,37%, до 196,1 рубля — повысились в цене помидоры. Такими данными поделился Татарстанстат.

Кроме того, на 3,65% подорожали огурцы (175,41 рубля за килограмм), на 2,78% — картофель (22,9 рубля), на 1,46% — баранина (651,87 рубля), на 1,47% — полукопченая колбаса (569,89 рубля).

В то же время часть продуктов, наоборот, подешевела: морковь — на 2,37%, в пределах 2% — вареная колбаса, творог, поваренная соль, пшено.